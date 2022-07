Nach 21 Stunden Einsatz Brand in Mibrag-Halle im Tagebau Profen gelöscht: Feuerwehr zieht sich zurück

Ein Großbrand im nördlichen Tagebau Profen in Hohenmölsen hat seit Freitagabend Einsatzkräfte in Atem gehalten. Am Samstagnachmittag konnte der Einsatz beendet werden.