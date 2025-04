Am Wochenende kam es in der Gastronomie Cabore am Bootsverleih zu einem Küchenbrand. Wie man das Geschäft jetzt in wenigen Tagen wieder flott machen will.

Äußerlich ist die Gastronomie des Cabore am Bootsverleih unversehrt geblieben. Bereits am 1. Mai will man für die Kunden wieder öffnen.

Weissenfels - Erst vor wenigen Tagen hat der Bootsverleih in Weißenfels seine Saison eröffnet. Jetzt erschüttert ein Brand das Cabore-Team, das den Bootsverleih betreibt. Am Sonntag mussten Einsatz-Kräfte der Feuerwehr an die Saale ausrücken, weil es zu einem Feuer in der Küche der Gastronomie gekommen war.

Wie Sebastian Busch, Pressesprecher von der Freiwilligen Feuerwehr Weißenfels mitteilt, ereignete sich der Brand gegen 10.40 Uhr. Insgesamt waren sieben Fahrzeuge mit 24 Einsatzkräften vor Ort. „Das Feuer konnte sehr schnell gelöscht werden, so dass der Einsatz bereits um 11.13 Uhr beendet wurde“, so Busch.

Technischer Defekt als Ursache für Brand?

Betreiber Heiko Frischleder teilt der MZ auf Nachfrage mit, dass die genaue Ursache des Brands noch unklar sei. Man gehe aber von einem technischen Defekt aus. „Zum Glück waren Menschen zu keiner Zeit in Gefahr“, so Frischleder. Allerdings sind sämtliche Küchengeräte dem Brand zum Opfer gefallen. Und auch die Räumlichkeit der Küche selbst kann derzeit nicht benutzt werden.

Äußerlich hat der Brand jedoch kaum Spuren am Gebäude hinterlassen, so Frischleder. Auch die Tische, Bänke, Stühle und die Boote im Außenbereich des Bootsverleihs sind unversehrt geblieben. Denn anders als die Außenverkleidung aus Holz vermuten lässt, bestehen die Wände der Cabore-Gastronomie am Bootsverleih aus Beton, so dass das Feuer nicht auf das gesamte Gebäude und den Außenbereich übergreifen konnte.

Provisorische Lösung für geplant

Nun gehe es darum, den Betrieb so schnell wie möglich wieder aufzunehmen. „Schon am 1. Mai soll es weitergehen. Vorerst mit einem Eis-und Getränkeangebot. Und natürlich können unsere Leihboote genutzt werden“, so Frischleder.

Ab nächste Woche soll es dann auch wieder ein umfängliches Speisenangebot am Bootsverleih geben. „Dafür wird in den nächsten Tagen ein Provisorium errichtet, in dem wir unsere Küche einrichten“, so der Betreiber. Die Vorbereitungen dafür laufen laut Betreiber bereits seit Sonntag auf Hochtouren.