Weissenfels/MZ. - An den Schulen im Burgenlandkreis gibt es immer wieder Probleme mit Rechtsextremismus. Diesen Schluss legt eine MZ-Umfrage nahe, nachdem die ostdeutschen Landesschülervertreter in einem Positionspapier vor einer Zunahme solcher Fälle gewarnt hatten. „Wir wissen die Wahrheit seit 20 bis 30 Jahren, aber wir müssen den Mut haben, darauf zu reagieren“, sagt Waldemar Frühauf, Schulleiter der Weißenfelser Beuditzschule. Er berichtet etwa von einem Fall, bei dem die Aufgabenstellung lautete, eine fiktionale Bewerbung zu schreiben. „Ein Schüler hat sich bei einer Vergasungsanstalt beworben“, sagt Waldemar Frühauf kopfschüttelnd. „Ich bringe jeden rechtsextremen Fall zur Anzeige, genau so, wie ich Raucher und Kiffer auf dem Schulgelände anzeige“, ergänzt der Schulleiter.

Er erzählt von einem weiteren Fall, bei dem ein Schüler zu einem Lehrer mit Migrationshintergrund gesagt habe: „Wenn die AfD an die Macht kommt, bist du hier weg.“ Die in weiten Teilen rechtsextreme Partei hat vor den anderen Parteien die Wirkung sozialer Medien auf junge Menschen erkannt und ist dort präsenter. Deren Spitzenkandidat zur Europawahl, Maximilian Krah, hat beispielsweise für ein Video auf der Plattform „TikTok“, in dem er behauptet, „echte Männer sind rechts“, über 1,4 Millionen Aufrufe erzielt.

Aufklärung in und über die sozialen Medien

„Was vor 40 Jahren Radio und Zeitung waren, ist heute TikTok“, bestätigt Oliver-Pascal Leisner. Der 18-jährige Weißenfelser war bis vor kurzem Kreisschülersprecher. „Es muss mehr über die sozialen Medien aufgeklärt werden“, ist er überzeugt. Er weist aber zugleich darauf hin, dass es an Lehrern mangelt und diese häufig „überstrapaziert“ seien. Trotzdem müssten rechtsextreme Aussagen und Inhalte im Schulalltag wie auch im Internet gekontert werden. „Da müssen nicht nur die anderen Parteien, sondern die ganze Gesellschaft aktiv werden“, sagt Oliver-Pascal Leisner.

Apropos: „Die Schule ist ein Abbild der Gesellschaft“, sagt Jörg Riemer, Leiter der berufsbildenden Schulen (BbS) im Burgenlandkreis. Deshalb sei es nicht verwunderlich, dass es rechtsextreme Aussagen und Inhalte auch an den Schulen gibt. Diese seien an der BbS aber selten. Der letzte Fall, an den er sich erinnern könne, habe sich vor rund einem Jahr abgespielt. Dabei sei ein Hakenkreuz in ein Schulbuch „geschmiert“ worden. „Ich habe den Schüler sofort zu mir zitiert“, sagt Jörg Riemer. Dieser habe daraufhin „ganz bedröppelt“ reagiert und sich mehrfach entschuldigt. Da es sich um einen „Dummejungenstreich“ gehandelt habe und der Schüler einsichtig war, habe man es bei einer Ermahnung belassen.

Schulen geben sich bedeckt

Weitere Schulen, bei denen die MZ angefragt hat, möchten sich entweder gar nicht oder zumindest nicht namentlich dazu äußern. Letztere bestätigen aber, dass es auch dort schon Einzelfälle wie etwa Hakenkreuzenschmierereien in den Schulbüchern oder auf den Tischen gab. Laut dem Kreiselternrat sei Rechtsextremismus zwar kein „großes Problem“, doch hätten zwei der sechs Vorstandsmitglieder berichtet, dass es auch an den Schulen ihrer Kinder „rechtsextreme Verfehlungen“ wie das Zeichnen von Hakenkreuzen gegeben habe, wie der Vorsitzende Nico Hinz sagt.

Jörg Riemer, Waldemar Frühauf und Josefine Hannig, Sprecherin des Landesbildungsministeriums, weisen darauf hin, dass die Lehrer sensibilisiert seien und bei solchen Fällen sofort ein klärendes Gespräch mit den Schülern und in der Regel auch mit deren Eltern beziehungsweise Erziehungsberechtigten suchen. Das sei meist von Erfolg gekrönt, denn nur in den seltensten Fällen hätten diese jungen Menschen bereits ein gefestigtes rechtsextremes Weltbild.

Projekte für Demokratie und gegen Extremismus

„Bei den Ermittlungen wird zumeist festgestellt, dass die beschuldigten Jugendlichen nicht aus politischer Motivation heraus handelten“, bestätigt Gesine Kerwien, Sprecherin des Polizeireviers Burgenlandkreis. Um so wichtiger sei es, extremistischen Tendenzen so früh wie möglich entgegenzuwirken, wozu das Bildungsministerium auf diverse Demokratie- und Anti-Extremismus-Projekte an den Schulen verweist. Schwierig werde es, wenn Rechtsextremismus aus dem Elternhaus herrührt. In diesen Fällen seien die Möglichkeiten der Schulen, mit Ausnahme von Gesprächen, beschränkt, wie die Befragten anmerken.

An das Landesschulamt seien in diesem Schuljahr bislang 22 „extremistische Vorkommnisse“ gemeldet worden. 2022/23 waren es demnach 25, im Schuljahr 2021/22 19 Fälle. Zwar werde dabei nicht nach Extremismusformen unterschieden, doch handele es sich „nahezu ausschließlich um Taten mit rechtsextremen Hintergrund“, so Josefine Hannig. „Bei rund 211.000 Schülerinnen und Schülern im gesamten Land liegt der Anteil der Vorfälle bei 0,01 Prozent. Insofern sehen wir davon ab, die Zahlen auf einzelne Landkreise herunterzubrechen“, sagt die Sprecherin.