Antje Schmidt gibt seit Jahren Kurse in der Weißenfelser Innenstadt. Ab Januar empfängt sie die Teilnehmer nur noch in ihrer Werkstatt in Rödgen.

Antje Schmidt filzt mit Leidenschaft. Ihre Kurse finden ab Januar alle in ihrer Werkstatt im Leißlinger Ortsteil Rödgen statt.

Leißling/MZ. - In den nächsten Monaten wird Antje Schmidt besonders viel zu tun haben. „Vor Weihnachten und im Winter ist das Interesse an meinen Kursen am größten“, erzählt sie. Gerade in der dunklen Jahreszeit haben viele Lust aufs Filzen, eine alte Basteltechnik, bei der Wolle zu einem festen Material verarbeitet wird und daraus die unterschiedlichsten dekorativen Gegenstände gestaltet werden können.