Badespaß für außergewöhnliche Gäste Wann erstmals Hunde im Sommerbad Lützen baden dürfen
Wie die Verantwortlichen auf die Freibadsaison 2025 zurückblicken
Aktualisiert: 19.09.2025, 14:15
Lützen - Was aus hygienischen Gründen sonst undenkbar ist, wird am kommenden Sonntag wahr: Für einen Tag dürfen Hunde das Lützener Sommerbad nutzen und ausgiebig im kühlen Nass planschen. Ab 10 Uhr öffnet das eigentlich schon geschlossene Freibad noch einmal seine Pforten für die Aktion, die in diesem Jahr zum ersten Mal stattfindet, aber durchaus zur Tradition werden könnte. Der Eintritt für die Hunde ist dabei frei, Herrchen oder Frauchen zahlen zwei Euro. Letztere kommen auch kulinarisch auf ihre Kosten, denn der Kiosk im Sommerbad öffnet an diesem Tag auch noch einmal.