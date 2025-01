Die geplante Vollsperrung an B 91 wirft ihre Schatten voraus. Warum ein Unternehmer, der an der Strecke sein Geschäft betreibt, totgesagt wurde und wie er nun um seine Existenz kämpft.

Sascha Kerimov betreibt seit 2019 das Hotel Naundorf an der B91. Jetzt sieht er durch die geplanten Straßenausbau seine Existenz bedroht.

Naundorf/Deuben - Die Tür steht weit geöffnet, aus der Küche dringt der Duft frisch gebackener Pizza. Nico Kukic steht am Herd und hantiert mit Kochlöffeln. Seit fast zwei Jahren führt der 49-Jährige das Restaurant „Da Mateo“ im Hotel Naundorf, bietet dort italienische Küche an. „Das wurde sehr gut angenommen, ich war zufrieden“, so der Unternehmer. Bis ihm von einem Tag auf dem anderen plötzlich die Gäste wegblieben.