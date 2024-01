Rund 80 Fahrzeuge sind dabei. Was die Initiatorin der Kundgebung fordert.

Weißenfels/MZ. - Etwa 80 Fahrzeuge der verschiedensten Art und Größe haben sich am Freitagnachmittag in Weißenfels zu einem Autokorso versammelt. Mit der Fahrt vom Einkaufszentrum „Schöne Aussicht“ in Leißling bis zum Weißenfelser Markt wollte das bunte Teilnehmerfeld, darunter auch Bauern, Gewerbetreibende und Handwerker, auf besonders wirksame Weise den Protest gegen die Politik der Bundesregierung zum Ausdruck bringen.