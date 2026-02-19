Ein Autofahrer, der unter Drogeneinfluss hinterm Steuer saß, ist in Weißenfels von der Polizei ertappt worden. Wie der Mann den Beamten aufgefallen war.

Weißenfels/MZ - Bei einer Kontrolle in der Leipziger Straße haben Polizisten am Donnerstagvormittag einen Autofahrer ertappt, der unter Drogeneinfluss stand. Wie das Revier Burgenlandkreis mitteilte, hatte der Mann einen nervösen Eindruck und weitere, drogentypische Auffälligkeiten an den Tag gelegt. Ein Drogenschnelltest fiel positiv aus, weshalb der 49-Jährige nicht weiterfahren durfte und die Beamten zur Blutprobenentnahme in ein Krankenhaus begleiten musste. Gegen ihn werde nun ermittelt.