Am Donnerstag hat die Drogerie in der Jüdenstraße den letzten Tag geöffnet und gewährt sogar 75 Prozent Nachlass. Doch die Regale sind schon sehr leer.

Die Rossmann-Filiale in der Weißenfelser Jüdenstraße hat an diesem Donnerstag das letzte Mal geöffnet.

Weißenfels - Der hintere Bereich der Rossmann-Filiale in der Weißenfelser Jüdenstraße ist am Mittwochnachmittag schon mit Transportwagen abgesperrt. Auf den leergeräumten Regalen dahinter künden nur noch die Beschriftungen davon, was es hier einst einmal gegeben hat – Babynahrung beispielsweise, Haushaltshelfer und Waschmittel. Auch die noch zugänglichen Gänge weisen schon erhebliche Lücken auf. „50 Prozent auf alles“, werben Schilder an den Regalen für den Abverkauf. Am Abend wirbt man dann sogar mit 75 Prozent Preisnachlass.