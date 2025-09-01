Vor 20 Jahren machte sich die Weißenfelser Frisörmeisterin mit ihrem Salon „Wonderful Hair“ selbstständig, versorgt mit ihrem Team auch Kunden in betreuten Wohnheimen. Welchen Service sie anbietet.

Angelique Walther verschönert in ihrem „Wonderful Hair“-Salon seit 20 Jahren ihre Kunden

Angelique Walther (l.), hier mit Mitarbeiterin Jenny Kwiatkowski (r.) ist Inhaberin des Salons „Wonderful Hair" in Weißenfels.

Weißenfels - Waschen, schneiden und Volumenwelle, das gönnt sich Barbara Miersal regelmäßig. Die 83-jährige Seniorin ist Stammkundin im Frisörsalon „Wonderful Hair“ von Angelique Walther in der Zeitzer Straße in Weißenfels. „Ich sehe gern gepflegt aus, schätze die Freundlichkeit und das kleine Schwätzchen hier“, lacht sie. So wie ihr gehe es vielen Kunden, weiß Angelique Walther. Seit 20 Jahren betreibt sie ihr kleines Friseurgeschäft mit drei angestellten Friseurinnen und einem „Mädchen für alles“.