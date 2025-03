Zum weiten Mal gelingt dem Hohenmölsener Bürgermeister Andy Haugk eine Wiederwahl mit Rekordzustimmung. Nur einen kleinen Wermutstropfen gibt es am Wahltag.

Bürgermeisterwahl in Hohenmölsen: Amtsinhaber erzielt mehr als 80 Prozent

Amtsinhaber Andy Haugk hat seine eigene Stimme am Sonntagvormittag im Wahllokal im Hohenmölsener Bürgerhaus abgegeben.

Hohenmölsen - Der amtierende Hohenmölsener Bürgermeister Andy Haugk (parteilos) wird auch künftig die Geschicke im Rathaus leiten. Am Sonntag hat sich der Amtsinhaber deutlich gegen seinen einzigen Mitbewerber Christoph König (parteilos) durchgesetzt. Laut des vorläufigen Endergebnisses der Bürgermeisterwahl schenken 83,52 Prozent der Wähler ihre Stimme dem Rathauschef. Der hat damit in den vergangenen sieben Jahren nicht an Popularität verloren. Schon 2018 erzielte er bei seiner ersten Wiederwahl einen hohen Zustimmungswert von 83,83 Prozent.