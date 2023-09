Kinder-, Stadt und Vereinsfest Amys Kunstwelt: Elfjähriges Mädchen aus Hohenmölsen bekommt eigene Ausstellung

Amy Licht malt seit ihrem dritten Lebensjahr. Eine Auswahl ihrer Bilder ist am 3. Oktober im Hohenmölsener Bürgerhaus zu sehen. Was ihre Werke so besonders macht und welchen großen Wunsch sie hat.