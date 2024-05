Die Schauspielerfamilie Sperlich aus Gießen zeigt ab Freitag in Leißling das Märchen „Das Neinhorn“. Warum den Mitgliedern der Inhalt so wichtig ist.

Weißenfels/MZ. - Sie sind wieder da. Seit einigen Tagen hat die Schauspielerfamilie aus Gießen, die es nachweislich seit 1832 in diesem Gewerbe gibt, wieder am Einkaufszentrum „Schöne Aussicht“ in Leißling ihr Zelt aufgeschlagen und ihre Wohnwagen aufgestellt. Sie kennt das Gelände und mancher Einwohner aus Weißenfels und Umgebung wird sich wohl noch an sie erinnern. 2021 führten Sperlichs dort bereits das Märchen „Mascha und die Meisterdetektivin“ auf. Aktuell touren sie mit dem Stück „Das Neinhorn“ deutschlandweit durch elf Städte. Nun ist Weißenfels an der Reihe. An diesem Freitag beginnen die Vorstellungen im Zelt mit 250 Plätzen.