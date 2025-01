Die Sportanlage in der Hohenmölsener Ortschaft ist modernisiert worden. Wie die Finanzierung des Projekts gelungen ist.

Wählitz/MZ. - Eine Stunde vorher herrscht noch geschäftiges Treiben. Schließlich werden zahlreiche Gäste erwartet - Vereinsmitglieder, Förderer und Sponsoren. Im Eingangsbereich zur Kegelhalle in der Wiesenstraße müssen sie bei der Sportgemeinschaft Wählitz an diesem Tag allerdings improvisieren: Wegen eines Wasserschadens im Vorfeld laufen die Trockner noch bis kurz vor dem großen Moment auf Hochtouren. Ein auf dem Boden provisorisch verlegter Filz sorgt dann dafür, dass die Gäste sicher in das Innere kommen.