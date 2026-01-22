weather heiter
  Homeoffice im Burgenlandkreis: Abschaffen, ändern, beibehalten? Welche Regelungen bei Unternehmen und Verwaltungen in Weißenfels und Umgebung gelten

Homeoffice im Burgenlandkreis Abschaffen, ändern, beibehalten? Welche Regelungen bei Unternehmen und Verwaltungen in Weißenfels und Umgebung gelten

Auch nach der Corona-Pandemie arbeiten viele Menschen gern weiter von zu Hause aus. Wie hiesige Firmen dies handhaben und welche Unterschiede es gibt.

Von Martin Walter 22.01.2026, 10:00
Das Arbeiten in den eigenen vier Wänden bleibt auch nach der Corona-Pandemie beliebt. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Weißenfels/MZ. - Seit der Corona-Pandemie ist für viele Menschen mit Bürotätigkeiten die gelegentliche Arbeit von Zuhause, das sogenannte Homeoffice oder mobile Arbeiten, nicht mehr wegzudenken. Doch immer mehr Unternehmen in Deutschland rudern wieder zurück und wollen die Arbeit im heimischen Büro reduzieren oder ganz abschaffen.