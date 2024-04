Weißenfels/MZ - Nach der Sprengung des Blitzer-Anhängers der Stadt Weißenfels sind Reparaturarbeiten an dem Gerät notwendig. Diese erfolgen bei Hersteller Jenoptik in Jena. Derweil hat das Unternehmen der Saalestadt für ihre dreimonatige Testphase einen neuen Blitzer-Anhänger desselben Modells leihweise zur Verfügung gestellt, teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit. Dieses Gerät heißt „Franziska“ und löst somit die außer Gefecht gesetzte „Isabell“ ab und wird ab Montag, 29. April, in der Kernstadt und in den Ortschaften eingesetzt. Die Testphase des Blitzer-Anhängers laufe bis Ende Juni.

Vier Vandalismus-Attacken gegen Blitzer in Weißenfels

Innerhalb der ersten dreieinhalb Wochen gab es vier Vandalismus-Vorfälle am Blitzer-Anhänger „Isabell“. Dreimal war es zu Farbschmierereien gekommen, die rasch wieder beseitigt werden konnten. In der Nacht zum 21. April hatten Unbekannte den Anhänger, der an einem Schulweg in Leißling positioniert war, gesprengt. Grund für den Test des Blitzer-Anhängers ist laut Rathaus der Wunsch von Bürgern nach mehr Verkehrsüberwachung. Weißenfels verfügt neben dem Anhänger bereits über sechs Blitzer-Anlagen: fünf stationäre Blitzer und ein mobiles Blitzgerät in einem Auto.