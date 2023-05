Lützen/MZ - Eine 88-jährige Frau in Lützen ist Opfer eines sogenannten Schockanruf-Betrugs geworden. Laut Polizei hatte ein unbekannter Anrufer der Rentnerin am Dienstag mitgeteilt, dass ihre Enkelin einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und in Untersuchungshaft sitzt. Für die Entlassung sei eine Kaution von 87.000 Euro zu zahlen. Da die Seniorin diesen Betrag nicht hatte, übergab sie später einen immerhin vierstelligen Geldbetrag an eine unbekannte Abholerin.

Wozu die Polizei rät

Die Polizei hat aus diesem Anlass eindringlich davor gewarnt, Fremden Bargeld oder Wertsachen zu übergeben. Im Zweifel sollten Verwandte, die angeblich Unfälle verursacht haben oder denen selbst etwas zugestoßen sein soll, direkt dazu befragt werden. Zudem sollten Angehörige älterer Menschen diese über die verbreiteten Betrugsmaschen per Telefon informieren und sie dafür sensibilisieren, niemals Geld oder Wertsachen an Fremde zu übergeben.