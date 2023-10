Der 43-Jährige soll zudem auch mit Cannabis gehandelt haben. Wie das Schöffengericht in dem Fall entscheidet.

50 Gramm Crystal in Wohnung gefunden: Drogendealer steht in Weißenfels vor Gericht

Prozess am Amtsgericht

Weissenfels/MZ. - Dass Verhandlungen am Amtsgericht Weißenfels vor viel Publikum stattfinden, kommt eher selten vor. Diesmal sind es aber gleich sieben Frauen, Männer und ein Kind, die den Prozess gegen einen 43 Jahre alten Weißenfelser mit verfolgen wollen. „Sie haben wohl Ihre Fangemeinde mitgebracht“, sagt der Richter. Der Angeklagte, der in Handschellen und Fußfesseln den Gerichtssaal betritt und gerade eine einjährige Haftstrafe in Halle absitzt, erklärt, dass es sich bei den Personen um seine Familie handelt.