Ähnlich wie auf diesem Symbolfoto soll ein Mann am Sonntag in Weißenfels versucht haben, eine 14-Jährige zu berühren.

Weißenfels - Am Sonntag gegen 16.45 Uhr hat ein Mann in der Katharinenstraße eine 14-Jährige sexuell belästigt. Wie die Polizei berichtet, habe der Mann das Mädchen auf dem Gehweg angesprochen, umarmt und versucht zu küssen. Das Mädchen konnte sich losreißen und erhielt Hilfe bei Passanten. Der unbekannte Täter konnte fliehen.

Er wird auf etwa 40 bis 50 Jahre alt geschätzt, er habe eine Brille getragen, sowie eine dunkle Jeans und ein T-Shirt. Sein Erscheinungsbild sei mittel-, möglicherweise auch osteuropäisch gewesen. Die Polizei fahndet nun nach dem Tatverdächtigen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Burgenlandkreis in Weißenfels zu melden.

Polizeirevier Burgenlandkreis: Telefon 03443/282-0