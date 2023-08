Nach mehr als einem Jahrzehnt stehen am Samstag wieder Künstler im Park in Beesenlaublingen im Rampenlicht. Bevor es soweit war, mussten viele mitanpacken. Was das neue Fest für den Ort bedeutet.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Beesenlaublingen - Das Parkfest ist tot, es lebe die Parkzeit: Das Parkfest in Beesenlaublingen hatte eine langjährige Tradition. Bis zum Jahr 2012 zog es ein halbes Jahrhundert Besucher über die Grenzen des Salzlandkreises hinaus an. Doch dann starb die Traditionsveranstaltung, in erster Linie aus finanziellen Gründen. Am Samstag geht im Beesenlaublinger Park endlich wieder die Post ab.