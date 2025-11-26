Bei einem Unfall in Bitterfeld sind am Dienstag, 25. November, zwei Autofahrer leicht verletzt worden.

Unfall auf Kreuzung in Bitterfeld - Zwei Verletzte und ein Schaden von 15.000 Euro

Ein 44-Jähriger hatte mit seinem BMW gegen 18 Uhr die Wittenberger Straße in Richtung der Straße „Am Gelben Wasser“ befahren. Im Kreuzungsbereich zur Friedensstraße kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Skoda einer 37 Jahre alten Frau, die auf der benannten Straße aus Richtung Birkenweg in Richtung Dessauer Straße unterwegs war.

Beide Fahrzeugführer erlitten leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen kam vor Ort zum Einsatz. Die beteiligten Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wurde mit rund 15.000 Euro angegeben.