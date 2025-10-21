Die Historische Weihnacht von Wolfen zieht an einen anderen Ort. Auch beim Weihnachtsmarkt in Bitterfeld kommen Änderungen auf die Besucher zu. Und wie sieht es mit der Sicherheit aus?

Alles neu im Advent? - Was sich bei den Weihnachtsmärkten in Bitterfeld und Wolfen ändert

Wolfen/MZ. - In knapp sechs Wochen ist der erste Advent. An jedem der vier Wochenenden können die Bitterfeld-Wolfener in wechselnden Ortsteilen die Stimmung der Weihnachtsmärkte genießen. Doch gerade bei den beidem größten dieser Adventsspektakel müssen sich Besucher auf einige Neuerungen samt eines Ortswechsels einstellen.