Polizei sucht Mädchen Medina D. aus Halle vermisst: Wer hat die Jugendliche gesehen? (Fotos im Text)
Die Jugendliche Medina D. wird seit Sonntag, dem 23. November, vermisst. Zuletzt wurde sie an ihrem Wohnort in Halle gesehen.
Aktualisiert: 26.11.2025, 15:41
Halle (Saale). – Seit Sonntag, dem 23. November 2025, wird die Jugendliche Medina D. aus Halle vermisst, wie die Polizei meldet. Sie wurde zuletzt gegen 10 Uhr im häuslichen Umfeld gesehen.
Foto: Polizeiinspektion Halle (Saale)
Foto: Polizeiinspektion Halle (Saale)
So wird die Vermisste beschrieben:
- scheinbares Alter 16 bis 18
- schlank
- geschminkt
- zuletzt bekleidet mit: Sportschuhen, schwarzer Jogginghose, grauer Jacke mit weißem Fellkragen
Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung zu dem eventuellen Aufenthalt der Vermissten. Hinweise werden vom Polizeirevier Halle unter der Telefonnummer 0345/224-2000 entgegengenommen.