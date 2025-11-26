Die Jugendliche Medina D. wird seit Sonntag, dem 23. November, vermisst. Zuletzt wurde sie an ihrem Wohnort in Halle gesehen.

Medina D. aus Halle vermisst: Wer hat die Jugendliche gesehen? (Fotos im Text)

Die Polizei in Halle sucht nach der Jugendlichen Medina D.

Halle (Saale). – Seit Sonntag, dem 23. November 2025, wird die Jugendliche Medina D. aus Halle vermisst, wie die Polizei meldet. Sie wurde zuletzt gegen 10 Uhr im häuslichen Umfeld gesehen.

Seit Sonntag, dem 23. November, wird die Jugendliche Medina D. aus Halle vermisst. Foto: Polizeiinspektion Halle (Saale)

Die vermisste Jugendliche wurde zuletzt an ihrem Wohnort in Halle gesehen. Foto: Polizeiinspektion Halle (Saale)

So wird die Vermisste beschrieben:

scheinbares Alter 16 bis 18

schlank

geschminkt

zuletzt bekleidet mit: Sportschuhen, schwarzer Jogginghose, grauer Jacke mit weißem Fellkragen

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung zu dem eventuellen Aufenthalt der Vermissten. Hinweise werden vom Polizeirevier Halle unter der Telefonnummer 0345/224-2000 entgegengenommen.