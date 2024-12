Zum fünften Mal wurden Menschen in das Parkhotel zur Weihnachtstafel in Schönebeck eingeladen.

Schönebeck. - Geschenke, ein bunt geschmückter Raum und die dazu die passende Musik – kurzum ein Fest in entspannter Atmosphäre. Bei so einem Ambiente lässt es sich ein paar Stunden verbringen und vielleicht auch das ein oder andere Lächeln zaubern. Eine solches Fest wurde auch in diesem Jahr im Parkhotels des Christlichen Verein Junger Menschen (CVJM) in Schönebeck gefeiert.

Fünfte Veranstaltung

Zum inzwischen fünften Mal fand die Schönebecker Weihnachtstafel statt. „In diesem Jahr konnten über 90 Gäste begrüßt werden“, berichtet Ines Grimm-Hübner, Geschäftsführerin der Awo und Activity im Lionsclub Schönebeck Bad Salzelmen. Für viele Gäste gab es den ersten feierlichen Moment beim Betreten des Saals im CVJM. Fleißige Helfer vom Lionsclub, der Awo, dem CVJM, der Elim-Gemeinde und der SWB (Schönebecker Wohnungsbau) hatten bereits am Vortag den Saal weihnachtlich dekoriert, hunderte kleine Lichter erhellten den festlich geschmückten Raum.

Begrüßt wurden die Gäste von Uwe Zech, CVJM, Ute Burmeister (Lionsclub Schönebeck-Bad Salzelmen) und Karsten Fiedler (SWB), die diese Veranstaltung gemeinsam mit der Awo organisierten und finanzierten. Wie jedes Jahr geht im Vorfeld eine offene Einladung an die Awo, den Burghof und die Kirchengemeinden von St. Jakobi und St. Johannis raus.

Für die Gäste gab es neben einem weihnachtlichen musikalischen Programm auch eine besinnliche Andacht vom Superintendenten des Kirchenkreises Egeln, Matthias Porzelle – und dazu Kaffee und Kuchen.

Auch der Weihnachtsmann schaute vorbei. Arbeiterwohlfahrt

Dann kam der langersehnte Besuch: der Weihnachtsmann. Gemeinsam mit der Elfe Dany verteilte er an über 40 Kinder und junge Menschen Geschenke. Abschließender Höhepunkt war, wie bereits in den vergangenen zwei Jahren, das üppige griechische Büffet vom Restaurant „Athos“. Der Inhaber des Restaurants, Dritan Xhaka, beteiligt sich ebenfalls seit dieser Zeit an der Finanzierung der Weihnachtstafel. „Wir tun das sehr gerne“, erklärt der Gastronom.

Alles mit dem Ziel, den eingeladenen Gästen ein paar schöne Stunden zu bereiten und sie den alltäglichen Sorgen entfliehen zu lassen.

Viele Wichtel

Denn auch das gehört zu Weihnachten dazu: Anderen Menschen zu helfen und zu zeigen, dass sie nicht vergessen sind. Alleine geht es natürlich nicht und so waren auch in diesem Jahr wieder viele fleißige Hände dabei.

Viele Helfer sorgten für einen bunt geschmückten Saal. Arbeiterwohlfahrt

Etwa 30 Helfer sorgten dafür, dass die Mikrofone liefen und die Getränke serviert, die Tische beräumt, Essen ausgegeben, Geschirr sortiert und gespült sowie kleine Wünsche erfüllt wurden. Dafür gilt der Dank der Organisatoren den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Vereine und Unternehmen, die sich beteiligt haben.

Die Gäste, die auf Einladung von Wohlfahrtsorganisationen, Kirchen und Unternehmen teilnahmen, freuen sich bereits auf die Wiederauflage in 2025. „Wir wünschen allen Menschen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein friedliches neues Jahr“, so Ines Grimm-Hübner zum Abschluss.

Die nächste Auflage der Weihnachtstafel ist bereits fest eingeplant und soll im nächsten Jahr wieder stattfinden.