Wann und wo es in Mansfeld-Südharz 2024 den größten Überschuss gab und warum Klimaforscher Andreas Marx in den Dürrejahren nicht an einen Dauerzustand glaubte.

Zweites Jahr mit Regen-Plus - So sieht die Regenbilanz in Mansfeld-Südharz für 2024 aus

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ. - Am Ende war es nicht ganz so nass wie 2023, aber auch im vergangenen Jahr hat es in Mansfeld-Südharz überdurchschnittlich viel Niederschlag gegeben. Laut den Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) standen für die Messstation in Sangerhausen insgesamt 574 Millimeter Regen und Schneeschmelze zu Buche, was ebenso vielen Litern Wasser pro Quadratmeter entspricht.