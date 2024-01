In den letzten fünf Monaten hat sich 2023 die Niederschlagsbilanz in Mansfeld-Südharz aus einem deutlichen Minus zum Überschuss gedreht. Es kam zum nassesten Dezember seit vielen Jahren.

Höchster Jahreswert seit 2010 - So viel hat es 2023 in Mansfeld-Südharz geregnet

Sangerhausen/MZ. - 673,3 Millimeter hat es im vergangenen Jahr an der Messstation in Sangerhausen geregnet, deren Werte offiziell an den Deutschen Wetterdienst (DWD) gemeldet werden. Ein Millimeter entspricht dabei einem Liter pro Quadratmeter. In Sangerhausen gab es damit 2023 den höchsten Jahreswert seit 2010, als insgesamt 693,3 Liter pro Quadratmeter gemessen wurden.