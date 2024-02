Zwei Fahrzeuge sind Montagmorgen an der Auffahrt zur A38 miteinander kollidiert.

Zwei Pkw kollidieren an der Auffahrt zur Autobahn 38 bei Allstedt miteinander

Allstedt/MZ. - Auf der Landstraße zwischen Nienstedt und Allstedt ist es am Montag in den frühen Morgenstunden zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, hatte eine Pkw-Fahrerin, welche aus Richtung Allstedt kam, die Absicht nach links auf die Autobahn 38 aufzufahren.

Dabei beachtete sie ein in Richtung Nienstedt fahrendes Auto nicht. Die beiden Fahrzeuge kollidierten miteinander. Eine Fahrerin musste mit leichten Verletzugen in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Autos entstand Sachschaden.