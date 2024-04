Unfall in den Abendstunden Zum dritten Mal: Pkw kracht gegen geschlossene Bahnschranke in Roßla

Erneut wird Autofahrerin in Roßla von tief stehender Sonne geblendet und fährt gegen eine geschlossene Schranke. An der Stelle in Roßla hatte es in den vergangenen Wochen bereits zwei ähnliche Unfälle gegeben.