Das Vereinsheim des gewachsenen Sportvereins FSV 1990 Sittendorf ist zu klein. Nach einem Stadtratsbeschluss sollen die Möglichkeiten zur Sanierung und Erweiterung geprüft werden. Stadtrat Peter Gäpler hat dafür einen besonderen Vorschlag.

Zu klein für sieben Teams: Sportlerheim Sittendorf braucht Erweiterung und energetische Sanierung

Sittendorf/MZ - Das Sportlerheim des FSV Sittendorf 1990 ist für seine Aufgaben zu klein. Das Gebäude, das Mitte der 1950er Jahre errichtet wurde, soll deshalb erweitert werden. Damit befasste sich jetzt der Stadtrat in Kelbra.