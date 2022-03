Zeugen gesucht: Weißer Caddy fährt 12-Jährige in Roßla an und flüchtet

Roßla/MZ - In der Promenade in Roßla ist am Mittwochmittag ein Pkw gegen das Bein eines Mädchens gefahren. Die 12-Jährige kam aus der Schule und war laut Polizei in der Promenade auf dem Gehweg unterwegs, als sie plötzlich von dem Auto angefahren worden ist.

Der Fahrer, der in einem weißen Caddy unterwegs war, stieg kurz aus und fuhr dann weiter. Im Auto befand sich ein Hund, heißt es weiter. Das Kind wurde leicht verletzt und musste ärztlich behandelt werden.

›› Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier unter der Nummer 03475/67 02 93 zu melden.