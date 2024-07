Besucher der Waldbühne in Stolberg können sich am Wochenende auf viel Musik freuen, denn dann treten die „Zöllner“, „Distrezzed“ und „Darkness, Blacksmith & Kerker“ auf.

Stolberg/MZ. - Die Stolberger Waldbühne ist fertig saniert und wartet nur darauf, im wahrsten Sinne des Wortes bespielt zu werden. Nach den beiden Aufführungen des Thomas-Müntzer-Stücks steht nun ein Wochenende mit viel Musik bevor: Freitagabend spielen die „Zöllner“, diesmal in Dreier-Besetzung als „Trio Infernale“, am Sonnabend folgen „Distrezzed“ und „Darkness, Blacksmith & Kerker“. Quasi als kleine Ausgabe der geplanten 3. Sommerfestspiele des Anderswelt-Theaters auf der Waldbühne.

Keine Neuinszenierung auf der Waldbühne

Das Stolberger Theater hatte in den beiden vergangenen Jahren mit „Peter Pan und Kapitän Hook“ ein Theatererlebnis für Kinder und Familien gespielt. Doch in diesem Sommer pausiert es weitgehend auf der Waldbühne, was Christiane und Mario Jantosch und ihre Familie bedauern.

Die Gründe – nachvollziehbar. „Als kleines Privattheater können wir keine Neuinszenierung auf die Beine stellen.“ Sie hätten auf eine Unterstützung für ihre Aktivitäten seitens des Landes gehofft, aber keine bekommen, sagt Jantosch.

Trotzdem wollten sie sich auf einen neuen Anlauf konzentrieren, fügt er hinzu. Und sie haben zwei Konzertabende auf der sanierten Waldbühne auf den (Spiel-)Plan gesetzt. „Es werden dann eben nicht die 3. Sommerfestspiele, sondern nur die 2,5ten“, lacht Jantosch.

›› Tickets gibt es im Vorverkauf unter www.anderswelt-theater.de

Zu dritt statt als Bigband

Freitag, 20 Uhr werden die Zöllner auf der Waldbühne erwartet. Diesmal nicht als Bigband, sondern als „Trio Infernale“: Dirk Zöllner und André Gensicke nebst Tobias Unterberg. Zöllner und Gensicke haben 1988 erstmals als Duo zusammen auf der Bühne gestanden, manchen Titel geschrieben und mit ihrer Band im vorigen Jahr Album Nummer 17 herausgebracht - „Portugal“.

„Es ist ein Erlebnis, beide mal ohne ihre Band zu erleben. Mit Klavier und Gitarre und im verbalen Schlagabtausch“, sagt Jantosch. Mit dabei ist Cellist Tobias Unterberg, der unter anderem mit den Inchtabokatables, Pascal von Wroblewsky, der Modern-Soul-Band, Toni Krahl oder Peter Gabriels „New Blood Orchestra“ gespielt hat.

Meilensteine des Rock

Samstag wollen zwei Bands ab 19.30 Uhr die Waldbühne rocken: „Darkness, Blacksmith & Kerker“ sowie „Distrezzed“. Michelle Darkness und Kirk Kerker sind durch „End of Green“ bekannt, gemeinsam mit Andy Blacksmith wollen sie sich - heißt es in der Ankündigung - „im Neuvertonen von bekannten Hits austoben“.

Dabei reicht die Palette ihrer Stücke von Metallica über Sabbath, die Nine Inch Nails und Deftones bis hin zu Johnny Cash, den Beatles und Tom Petty, Bad Company, Joe Bonamassa oder Bob Seger. Kurz, Meilensteine der Rockmusik gibt’s zu hören.

„Distrezzed“ hat sich hingegen melancholischen und druckvollen Klängen verschrieben, gepaart mit harten Riffs und aussagekräftigen Texten, die sich den Schattenseiten des Lebens zuwenden. 2018 gegründet, geht es der Band um persönliche Themen wie Verlust, Angst, aber auch Mut.