Wo in Mansfeld-Südharz der Martinstag gefeiert wird und was am Wochenende los ist

Mansfeld-Südharz/MZ. - Am Martinstag geht es um den heiligen Martin. Es gibt auch in Mansfeld-Südharz rund um den 11. November dafür viele Veranstaltungen. Die MZ hat sich für ihre Leser einen Überblick verschafft – über Andachten, Laternenumzügen, Musik und Miteinander.

Berga

Das Martinsfest in Berga startet bereits am Freitag um 17 Uhr. Treffpunkt ist der Kindergarten „Thyraspatzen“. Pfarrerin Mareike Blischke erzählt den Kindern zu Beginn etwas über die Geschichte des Martinstags, bevor sie mit ihren bunten Laternen gemeinsam durch den Ort ziehen. Die Freiwillige Feuerwehr begleitet den Umzug und sorgt für eine sichere Atmosphäre.

Stolberg

Ebenfalls am Freitag wird in Stolberg der Martinstag gefeiert. Treffpunkt ist um 18 Uhr auf dem Parkplatz am ehemaligen Pennymarkt. Der Umzug wird vom Fanfarenzug Querfurt begleitet und führt zur Kita.

Wippra

Am Freitag laden auch in Wippra die Kita „Lustige Spatzen“, die Freiwillige Feuerwehr und die Kirchengemeinde zur Laternenwanderung ein. Um 18 Uhr startet der Umzug mit der Fanfarengarde Hettstedt von der Kita in Richtung St.-Marien-Kirche, begleitet von Laternen, Fackeln und musikalischer Untermalung. Die Freiwillige Feuerwehr sorgt dabei für die Sicherheit der Teilnehmer. In der Kirche beginnt um 18.30 Uhr eine Andacht mit Geschichten über den heiligen Martin, Liedern zum Mitsingen und Martinshörnchen aus Dankerode, die zum Teilen ausgegeben werden. Der Abend klingt anschließend auf dem Pfarrhof in der Fleckstraße 7/9 bei Würstchen, Kinderpunsch und Glühwein aus.

Röblingen

Der Laternenumzug zum Martinstag in Röblingen findet am Freitag statt. Mit Laternen und St. Martin auf dem Pferd ziehen die Teilnehmer ab 17 Uhr von der Katholischen Kirche, Alberstedter Straße 2, durchs Dorf auf den Pfarrhof der evangelischen Kirche. Dort wird die Martinsgeschichte präsentiert, zudem werden Hörnchen geteilt, warme Getränke serviert und ein Lagerfeuer wird auch lodern.

Edersleben

Am Sonnabend wird in Edersleben Martinstag gefeiert. 17 Uhr geht es los. Die Kita „Zwergenstübchen“ organisiert das Fest und bietet ein buntes Programm für Familien an. Treffpunkt ist in der Riethnordhäuser Straße 256, wo die Kleinsten ihre Laternen tragen.

Uftrungen

Einen Tag vorm Martinstag – also am Sonntag – wird in Uftrungen gefeiert – um 17 Uhr in der St.-Andreas-Kirche. In der Kirche wird die Geschichte von St. Martin erzählt, anschließend startet der Laternenumzug.

Kelbra

In Kelbra geht es ab 17.30 Uhr am Sonntag los. Treffpunkt ist das Brauereigelände in der Jochstraße. Von dort führt der Laternenumzug zur Martinikirche im Altendorf, wo eine Andacht und anschließend ein Beisammensein stattfinden.

Martinsrieth

Der Heimatverein Martinsrieth veranstaltet um 18 Uhr am Sonntag auf dem Schenkplatz des Dorfes in der Goldenen Aue einen Familiengottesdienst. Im Anschluss folgt ein Laternen- und Fackelumzug durch den Ort, begleitet von der Schalmeienkapelle.

Roßla

Treffpunkt für die Martinsfeier am Sonntag in Roßla ist um 18 Uhr am Ohlen Huss. Etwas ganz Besonderes zum Thema Heiliger Martin erwartet dann alle in der Kirche.

Eisleben

In der Lutherstadt Eisleben beginnt die Martinsfeier direkt am Martinstag, also am Montag, um 16.30 Uhr in der St.-Petri-Kirche. Die kindgerechte Andacht erzählt die Geschichte des heiligen Martin. Danach startet ein farbenfroher Laternenumzug zum Markt, angeführt von der Freiwilligen Feuerwehr und begleitet von einer Blaskapelle der Musikschule, die für musikalische Stimmung sorgt. „Dazu gibt es Martinshörnchen, die wir miteinander teilen“, so Pfarrerin Laura Krannich.

Tilleda

Am Montag – also auch direkt am Martinstag – um 16.30 Uhr wird Tilleda im Lichterglanz erstrahlen. Die Feier beginnt mit der Martinsgeschichte in der Kirche, danach folgt ein Sankt-Martins-Umzug, der vom Fanfarenzug Tilleda begleitet wird.

Mansfeld

Mansfeld lädt um 17 Uhr am Montag zu einem großen Martinsumzug ein, der an der Sekundarschule der Stadt beginnt. Mit dem Spielmannszug Großörner und einem echten Martinspferd ziehen die Kinder mit ihren Laternen zur Kirche St. Georg, wo sie mehr über die Legende des heiligen Martin erfahren und vom Johanniterhaus Martinshörnchen erhalten. Anschließend geht es zum Feuerwehrgelände Mansfeld, wo die Hungrigen versorgt werden und das Martinsfeuer entzündet wird.

Thürungen

In Thürungen wird der Martinstag erst am Mittwoch, 13. November, gefeiert – ab 17.15 Uhr. Nach einem Martinsspiel in der St.-Wigberti-Kirche beginnt der Umzug durch das Dorf. Mit dabei ist die Freiwillige Feuerwehr, der Abend klingt mit Kinderpunsch und Glühwein am Feuerwehrgerätehaus aus. Natürlich werden auch Martinshörnchen geteilt.

Sittendorf

In Sittendorf in der Goldenen Aue findet in diesem Jahr die letzte der MZ bekannten Martinsfeier statt – und zwar am Sonnabend, 16. November, ab 17 Uhr. Es beginnt mit einer Feier in der St.-Laurentius-Kirche. Nach einer kurzen Andacht beginnt der Umzug durch das Dorf, der bei der Feuerwehr endet. Dort erwartet die Kinder ein kleines Fest mit Essensständen der Feuerwehr, die warme Speisen und Getränke bereithalten.

Kino in Wippra

Wippra: Ein besonderes Kinoerlebnis gibt es am Sonnabend ab 20 Uhr im Schieferhaus in Wippra. Gezeigt werden Stummfilmklassiker – mit Charlie Chaplin, Stan Laurel, Olli Hardy sowie Buster Keaton. Begleitet werden die Filme live am Klavier von Johannes Cernota.

Konzert zum Mauerfalljubiläum

Helbra: Zum Mauerfalljubiläum findet am Sonnabend ein besonderes Konzert in Helbra statt. In der Kirche St. Barbara tritt Gregor Linßen gemeinsam mit der „Gruppe Ami“ und „Choralcanto“ unter dem Titel „Kinder des Lichts“ um 19 Uhr zum „christlich-philosophischen Gedankengang“ an.

Schlachtefest

Hainrode: Am Sonnabend wird in Hainrode geschlachtet. Ab 19 Uhr wird in den Förstergarten zum Schlachtefest eingeladen. Veranstalter ist der Heimat- und Naturschutzverein. Anmeldungen werden unter Telefon 0160/7 58 73 90, im Lädchen oder im Café erbeten.

Ausstellung wird eröffnet

Hettstedt: Eine neue Ausstellung öffnet am Freitag im Hettstedter Kunstzuckerhut. Unter dem Motto „Die goldenen 20er Jahre“ wird Inge Strauß Bilder in verschiedenen Techniken präsentieren, die „viel Raum zur Interpretation lassen“, wie es heißt. Die Vernissage beginnt um 18 Uhr.

Musikalische Reise

Lochwitz: Zu einer musikalischen Reise durch Jazz, Folk, Worldmusic und Pop wird am Sonnabend nach Lochwitz in den Weidengrund eingeladen. Dort musizieren ab 17 Uhr die brasilianische Gitarristin Zelia Fonseca und die Singer-Songwriterin Magdalena Matthey aus Chile als Duo.

Vernissage im Ohlen Huss

Roßla: Der Heimat - und Schlossverein Roßla lädt am Freitag um 19.30 Uhr ins Ohlen Huss, Wilhelmstraße 18, ein. Es gibt eine virtuelle Vernissage mit dem Thema „Gerd Mackensen - Maler, Grafiker, Fotograf, Bildhauer - ein Nordhäuser Künstler und sein umfangreiches Oeuvre“. Referenten sind Hannelore und Wolfgang Pientka, die den Abend mit anregenden Geschichten verfeinern.

Nazareth rockt in der Mammuthalle

Sangerhausen: Das dürfte die Rockfans der Region freuen: Die legendäre Rockband Nazareth aus Schottland kommt nach Sangerhausen und eröffnet am 8. November 2024 die Rock-Saison in der Mammuthalle. Beginn des Konzertes ist 20 Uhr.

Laternen basteln

Mansfeld: Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Museum aktiv!“ findet am Sonntag eine Familienzeit im Museum „Luthers Elternhaus“ in Mansfeld statt. Anlässlich des Martinstags am 11. November können hierbei für die Martinsumzüge ab 14 Uhr Laternen gebastelt werden.

Orchester feiert Jubiläum

Hettstedt: Das Akkordeonorchester „Im Tacct“ der Kreismusikschule Mansfeld-Südharz feiert in diesem Jahr sein 55-jähriges Bestehen. Und gratuliert sich mit einem Jubiläumskonzert am Sonnabend in Hettstedt quasi selbst. Im Ratssaal werden die aktuellen Musiker ab 15 Uhr Hits aus vergangenen Jahrzehnten, Serienmusik etwa aus „Game of Thrones“ oder auch die festliche „Aria“ von Johann Sebastian Bach zu Gehör bringen.

Chor singt bei Hubertusmesse

Sittichenbach: In der Kirche St. Maria Himmelfahrt in Sittichenbach findet am Sonnabend eine Hubertusmesse statt. Diese beginnt um 16 Uhr und wird musikalisch von den Querfurter Burghofbläsern und dem Männerchor Osterhausen begleitet. Der Eintritt ist frei.

Gedenken an Pogromnacht

Wansleben: Am Sonntag lädt die Gedenkstätte KZ-Außenlager Wansleben zu einer Gedenkveranstaltung anlässlich der Reichspogromnacht vom 9. November 1938 ein. Ab 11 Uhr werden Mitglieder der Orchesterakademie der Staatskapelle Halle und des Stadtsingechores Halle Texte und Lieder von Ilse Weber interpretieren, dazu Musik aus den „Kinderszenen“ von Robert Schumann sowie die „Meditation aus Thais“ von Jules Massenet aufführen.