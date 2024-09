Niederröblingen/MZ. - Bei der vorgesehenen Erschließung eines neuen Wohngebiets in Niederröblingen sollen jetzt Nägel mit Köpfen gemacht werden. Der Hauptausschuss des Allstedter Stadtrats hat den Entwurf einen so genannten Bauherrenvertrags zum Beschluss in die nächste Stadtratssitzung verwiesen, die am kommenden Montag stattfindet.

