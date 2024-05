Die neue Chefin Katja Gehring in der Museums- und Traditionsbrauerei in Wippra mit einer Flasche Wippraer Kellerbier.

Wippra - Der Kundenstrom reißt an diesem Morgen nicht ab. Teils von weither kommen die Menschen, die in der Bottchenbachstraße in Wippra Bier holen. Ein Mann aus Görsbach im Nachbarlandkreis Nordhausen packt auf dem Hof der Museums- und Traditionsbrauerei gleich sechs 50-Liter-Fässer in den Kofferraum seines Kombis.