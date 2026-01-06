weather schneeschauer
  4. Rund 100.000 Follower: Wie Sport-Influencerin Carolin Burmeister mit einem Fitnessstudio in Roßla durchstarten will

Sport-Influencerin Carolin Burmeister wagt die Existenzgründung: Sie hat in Roßla ein Fitnessstudio gegründet, das rund um die Uhr an jedem Tag des Jahres geöffnet ist. Und sie plant noch mehr.

Von Armin Himmelrath 06.01.2026, 06:45
Geschäftsführerin Carolin Burmeister (2. v.l.) im Kreis ihrer Familie Foto: Armin Himmelrath

Roßla/MZ. - Fast 400 Quadratmeter, brandneue Trainingsgeräte und ein Ambiente, das auch auf Instagram-Posts gut aussieht: An der Halleschen Straße in Roßla hat sich Carolin Burmeister einen Traum erfüllt. „Sport ist unsere Passion und unser Leben“, sagt die 35-jährige geborene Sangerhäuserin über sich und Ehemann Filip - und deshalb gehen die beiden in Roßla mit ihrem Studio „Fit+“ an den Start.