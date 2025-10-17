Für André Becker aus Emseloh ist die Wettbewerbssaison der Riesenkürbisse beendet. Worüber selbst er den Kopf schüttelt

Wie sich ein Kürbiszüchter aus Mansfeld-Südharz in einem verrückten Hobby behauptet

Selfie mit Riesenkürbis – André Becker hat auch in der Saison 2025 wieder etliche Preise geholt.

Emseloh/MZ. - Sie sind groß und rund und dick und ein typisches Symbol für den Herbst. Und seit einigen Jahren sind sie auch Objekt eines ehrgeizigen Wettbewerbs. Rund um die Welt finden Meisterschaften im Kürbiswiegen statt – unter dem Dach des Great Pumpkin Commonwealth – der offiziellen Vereinigung aller Kürbisverrückten. Wenn im Herbst die riesigen Gemüsekugeln zu den Wettbewerben gekarrt werden und auf der Waage der Moment der Wahrheit kommt, erleben die Züchter den Höhepunkt des ganzen Jahres.