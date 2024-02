Zwischen Gerichtsweg und Poetengang in Sangerhausen werden per Spülbohrverfahren zwei Schutzrohre für den Stromanschluss des Wohnviertels verlegt. Und das funktioniert ohne zu baggern.

Wie in Sangerhausen ein gut 200 Meter langes Rohr ohne baggern in die Erde kommt

Mit dem horizontalen Spülbohrverfahren wird vom Gerichtsweg aus eine rund 200 Meter lange Bohrung in den Boden gebracht.

Sangerhausen/MZ. - Wie eine große, schwarze Schlange ringelt sich am Stadtrand von Sangerhausen ein Kunststoffrohr über die Grasfläche neben dem Gerichtsweg. Dieses gut 200 Meter lange Ding soll in den Boden kommen, um später ein Stromkabel zu beherbergen. Früher hätte man dafür eine langen Graben schachten müssen. Inzwischen aber kann man solche Kabelschutzrohre ganz ohne Baggerei verlegen – per Horizontal-Spülbohrverfahren.