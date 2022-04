Wie in fünf Jahren dank viel Arbeit in Hohlstedt aus einem Acker ein Spielfeld wurde

Die Interessengemeinschaft (IG) Sportplatz Hohlstedt hat es möglich gemacht: Endlich kann in Hohlstedt wieder Fußball gespielt werden. Die nächsten Vorhaben sind auch schon in Planung.

Hohlstedt/MZ - Wenn am Sonntagvormittag auf dem neuen Kleinspielfeld die Partie Wallhausen gegen Hohlstedt angepfiffen wird, dann wird in Hohlstedt eine 1. Mai-Tradition wiederbelebt. Nach über zehn Jahren kann in dem Wallhäuser Ortsteil endlich wieder Fußball gespielt werden.