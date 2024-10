Die Rathaus-Uhr in Allstedt steht schon seit Monaten still.

Allstedt/MZ. - Sie zeigt nur noch zweimal am Tag die korrekte Zeit an – die Uhr am Rathausturm in Allstedt. Seit etlichen Monaten schon steht das Uhrwerk still, auf dem Zifferblatt ist es konstant kurz vor viertel drei. Lange Zeit hatte sich Martin Gärtner um das Uhrwerk gekümmert, inzwischen ist es ihm aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr möglich, regelmäßig in den Rathausturm hinaufzusteigen.

Wann die Uhr wieder in Gang gebracht wird steht unterdessen noch nicht fest. 2025 wird mit dem 500-Jährigen das Hauptjahr im Müntzer- und Bauernkriegsgedenken. „Bis dahin wollen wir auch am Rathaus noch das eine oder andere in Ordnung bringen“, sagt Allstedts Bürgermeister Daniel Kirchner (parteilos). Denn speziell der Ratskeller ist ein authentischer historischer Ort. Hier schmiedete Müntzer mit Bürgern den Allstedter Bund, der sich zum Ziel setzte, den kirchlichen und gesellschaftlichen Missständen entschlossen entgegenzutreten.

„Der Sockel am Rathaus ist überarbeitungswürdig“, stellt Kirchner fest. Auch die Eingangstür könnte frische Farbe vertragen, ebenso wie das eine oder andere Fenster. „Am Ende ist es natürlich eine Frage des Geldes“, so der Bürgermeister. Aber im Zuge einer generellen äußerlichen Kosmetikbehandlung für das Allstedter Rathaus könnte man auch die Turmuhr mit in Angriff nehmen. Und im besten Fall auch gleich die Sonnenuhr, die auf Höhe des ersten Obergeschosses an der Fassade angebracht ist. Die taugt nämlich auch nicht unbedingt als Ersatz für die stillstehende Turmuhr und müsste neu gerichtet werden.