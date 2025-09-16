Haus an der Hauptstraße steht seit Jahren leer. So niedrig ist das Mindestgebot bei der Versteigerung diese Woche in Berlin.

Wie ein Auktionshaus Käufer für ein Objekt in Liedersdorf finden will

Dieses Haus in Liedersdorf in Mansfeld-Südharz wird jetzt versteigert.

Liedersdorf/MZ. - Helle Fassade, aufgeräumter Vorgarten – so, wie das Haus an der Liedersdorfer Hauptstraße 13 im Katalog eines Auktionshauses abgebildet ist, sieht es nur von der Front zum Nachbargrundstück aus. Jahrelanger Leerstand hat seine Spuren hinterlassen. Dort, wo es ins Haus hineingehen würde, sind Büsche und Bäume zu einem dichten Urwald emporgewuchert. Zurzeit würde man wohl kaum überhaupt ins Haus hineinkommen, berichten Anwohner.