Ein Leuchter und zwei Orgelpfeifen wurden von Ralph Burghardt an die Kirchengemeinde Dittichenrode zurückgegeben. Wie er an diese Gegenstände kam.

Wie ein Altarleuchter und Orgelpfeifen den Weg zurück in die Dittichenröder Kirche gefunden haben

Ralph Burghardt (li.) gab aus dem Nachlass seines Vaters, Fritz Burghardt, einen Altarleuchter und zwei Orgelpfeifen an die Kirchengemeinde zurück. Pfarrer Folker Blischke nham ihn entgegen.

Dittichenrode/MZ. - Der Gottesdienst zum Volkstrauertag in Dittichenrode sollte in diesem Jahr ganz besonders werden. Der Einwohner Ralph Burghardt gab während des Gottesdienstes einen Leuchter und zwei Orgelpfeifen an die Kirchengemeinde Dittichenrode zurück. Die Gegenstände haben eine besondere Geschichte, wie die Gemeinde von Ralph Burghardt erfuhr.