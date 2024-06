Die in Sangerhausen lebende Künstlerin Anastasiia Kostenko hat erfolgreich im Grauen Hof in Aschersleben ausgestellt. Und ab diesem Wochenende, ab Freitagabend (18 Uhr), trifft im Sangerhäuser Europa-Rosarium die Rose auf die Kunst. Das ist ein Projekt in fünfter Auflage und erstmals mit Werken der Ukrainerin.

Sangerhausen/MZ. - „Das Auge muss reisen“, so nannte sich eine Ausstellung der Sangerhäuser Künstlerin Anastasiia Kostenko, die am 6. Mai im Ascherslebener Kunstquartier Grauer Hof eröffnet wurde. Mit rund 40 künstlerischen Arbeiten hatte die junge Frau damit ihre bislang größte Ausstellung in der angesehenen Kunstherberge präsentiert, in der vor ihr mit Neo Rauch ein weltberühmter Künstler ausgestellt hatte.

Viel Beachtung für das Gemälde „Das Mädchen mit dem roten Koffer“

Das war wohl ein gutes Omen für Anastasiia Kostenko. Vom großen Ölgemälde über Grafiken, Arbeiten mit Acryl oder Tusche – die aus der Ukraine stammende Künstlerin zeigte im Grauen Hof eine bunte Vielfalt an Motiven, die einem großem Publikum gefiel und ihr Respekt für das künstlerische Können einbrachte.

Viel Beachtung fand ihr Gemälde „Das Mädchen mit dem roten Koffer“. Das Motiv für das Bild war ein sehr persönliches. Es beschrieb ihre anstrengende Flucht nach Deutschland, die bekanntlich in Sangerhausen endete, wo Kostenko und Familie eine neue Heimat fanden.

Große Anerkennung fanden beim Publikum ihre Stillleben, Landschaftsbilder aus der Region rund um den Kyffhäuser sowie die gekonnt dargestellte Ansicht des Europastädtchens Stolberg.

Weitere Ausstellung in Bitterfeld-Wolfen angedacht

Das Resümee der Kostenko-Ausstellung fiel erfolgreich aus. Und so konnte die Künstlerin während der Finissage, dem Ende der Ausstellung, bilanzieren, dass sich die Ausstellung im Grauen Hof gelohnt hat. Einige Bilder wurden gleich aus dem Ausstellungsraum heraus verkauft.

Und: Nach der Ausstellung ist vor der Ausstellung. Es hat sich längst herumgesprochen: Die Kostenko-Bilder sind ansehenswert, vermitteln eindrucksvoll Botschaften. Von der Schönheit der Landschaft, von Blumen und Stadtansichten. Eine weitere Ausstellung in Bitterfeld-Wolfen ist bereits im Gespräch.

Und ab diesem Wochenende, ab Freitagabend (18 Uhr), trifft im Sangerhäuser Europa-Rosarium die Rose auf die Kunst. Das ist ein Projekt in fünfter Auflage und erstmals mit der Ukrainerin aus Sangerhausen.