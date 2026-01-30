weather bedeckt
  4. Gemeinschaft im Landkreis: Welche neuen Pläne die Landsenioren in Mansfeld-Südharz für 2026 haben

Gemeinschaft im Landkreis Welche neuen Pläne die Landsenioren in Mansfeld-Südharz für 2026 haben

In ihrer Jahreshauptversammlung haben die Landsenioren in Mansfeld-Südharz nicht nur an ihre gemeinsamen Unternehmungen erinnert, sondern für 2026 Pläne geschmiedet.

Von Helga Koch 30.01.2026, 06:45
Fred Fuhrmann, Vorsitzender der Landseniorenvereinigung, erinnerte in seinem Bericht an viele gemeinsame Unternehmungen im vergangenen Jahr.
Sittichenbach/MZ. - Von der Landseniorenvereinigung Sangerhausen könnte sich manch Verein eine Scheibe abschneiden: Die Mitglieder, die allesamt das 60. Lebensjahr vielleicht erst kürzlich oder längst überschritten haben, genießen ihre gemeinsamen Unternehmungen, die Geselligkeit - und sie sind füreinander da. So wie auch jetzt zur Jahreshauptversammlung in Sittichenbach. All das ist über lange Zeit gewachsen.