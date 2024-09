Beim 71. GutsMuths-Gedächtnissportfest in Quedlinburg zeigte der ASV-Nachwuchs was in ihm steckt. Auch einige Goldmedaillen waren dabei.

Welche Ergebnisse die Talente des ASV Sangerhausen in Quedlinburg erzielten

Die erfolgreiche ASV-Truppe in Quedlinburg

Sangerhausen/MZ/Xie. - Ein recht großes ASV-Trüppchen aus Sangerhausen machte sich auf, um sich beim 71. GutsMuths-Gedächtnissportfest in Quedlinburg mit Leichtathleten anderer Vereine zu messen. Eine Woche zuvor, beim Wettkampf in Bernburg, wurden noch Beschwerden über die drückende Hitze und knallende Sonne laut – am Sonntag sehnten sich alle wieder nach ein bisschen mehr Wärme und weniger Wind.

Athleten messen sich im Dreikampf

Dem Wetter zum Trotz absolvierten alle Athleten einen Dreikampf – 50 Meter, Weitsprung und Schlagballweitwurf. Hier konnten besonders die ganz jungen Starter vom ASV punkten. Lara Mehnert (315 Punkte, W 5), Ida Gothe (534, W 7), Maja Berger (938, W 8) und Pepe Rüdiger (517, M 6) konnten sich jeweils eine Goldmedaille in ihren Altersklassen sichern.

Auch Yannick Ehlert (442, M 7), Luna Karbaum (546) und Emilia Rauer (481, beide W 6) konnten einen erfolgreichen Wettkampf verbuchen. Yannick und Luna erreichten den 2. Platz und Emilia schnappte sich die Bronzemedaille.

Bei den Siegerehrungen hörte man dementsprechend oft den „ASV Sangerhausen“ und konnte ganz viele stolze Eltern entdecken.

Maja Berger stand in Quedlinburg ganz oben auf dem Podest. (Fotos: M. Lindner)

Falsches Ergebnis beim Ballwurf

Großes Drama gab es kurz bei den Mädchen der Altersklasse 10. Für Marit Ulle wurde ein falsches Ergebnis beim Ballwurf notiert: 2,90 Meter. Das hätte null Punkte und somit sicher einen der hintersten Plätze im Dreikampf bedeutet.

Die Kampfrichter und Helfer in Quedlinburg waren aber sehr kooperativ und korrigierten das Ergebnis, so dass Marits geworfene 22,90 Meter in die Wertung kamen. Damit sicherte sie sich doch noch Rang drei und eine Medaille.

Marit und ihre Sangerhäuser Mitstreiterinnen Kailani Kortung, Lotta Doerner (beide W 10) sowie Marta Blättermann und Amalia Richter (beide W 11) konnten sich in der Teamwertung unter anderem gegen den starken Sportclub Magdeburg durchsetzen und erreichten hinter den Schönebecker Athleten Rang zwei.

Ida Gothe (Fotos: M. Lindner)

Letztes Freiluftwettkampf für dieses Jahr

Zum Schluss ging es für die Kinder unter zehn Jahren über die 400 Meter und für alle Älteren über 800 Meter. Hier konnten sich Moritz Scheibchen (M 8, 88,04 Sekunden), Yannick Ehlert (104,21 Sekunden) und Emilia Rauer (105,08 Sekunden) jeweils den Bronzerang sichern. Pepe Rüdiger (106,71) kämpfte sich auf Platz zwei. Ida Gothe (101,47) und Maja Berger (89,46) sicherten sich über die Stadionrunde nach ihren Siegen im Dreikampf jeweils die zweite Goldmedaille.

Das Sportfest in Quedlinburg markierte den letzten Freiluftwettkampf für die allermeisten Sangerhäuser Leichtathleten. Aufgrund der geplanten Renovierungsarbeiten der Sporthalle Brandberge in Halle ist es noch immer ungewiss, wie genau die Hallensaison verlaufen wird.

Die ASV-Trainer werden die Athleten aber für alle Fälle bestens vorbereiten, damit beim nächsten Wettkampf auch Maya und Milla Scholz, Carlo Hermsdorf, Max Müller, Anton Herfurth sowie Friedrich Klingner die Chance haben, um Urkunden zu kämpfen.