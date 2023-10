Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Breitenstein/MZ. - Pläne gibt’s, doch bisher ist es laut Sachsen-Anhalts Waldgesetz tabu: Die Firma wpd will in einem brach liegenden Waldgebiet bei Breitenstein einen Windpark mit bis zu 18 Anlagen in Sachsen-Anhalt und Thüringen errichten. Ein Vorhaben, das Armin Willingmann (SPD) als Minister für Energie in „artenarmen Wirtschaftswäldern“ vom Ansatz her unterstützen würde, sofern es dafür Akzeptanz gebe und keine naturschutzfachlichen Hürden bestünden. „Windkraft im Wald sollte in Zeiten der Energiekrise ebenso pragmatisch gesehen werden wie beispielsweise Photovoltaik auf Denkmälern.“