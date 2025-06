Weiteres Unternehmen will in Allstedt Glasfaseranschlüsse bauen

Allstedt/MZ. - Konkurrenz belebt das Geschäft – die neuerliche Markterkundung von Deutsche Glasfaser in Allstedt hat jetzt ein weiteres Unternehmen auf den Plan gerufen, das in der Rohnestadt ebenfalls Glasfaseranschlüsse herstellen will. Und darüber hinaus auch in den Ortsteilen Mittelhausen, Einsdorf, Winkel und Wolferstedt.