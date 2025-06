Klinikum will sparen und plant „Poliklinik“ in der Gropiusallee - Was das für die bisherigen MVZ-Standorte heißt

Dessau-Rosslau/MZ. - Der Begriff „Poliklinik“ erlebt in Dessau-Roßlau eine Neuauflage. Künftig will das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) des Städtischen Klinikums an seinem Standort in der Gropiusallee sein Facharztzentrum unter diesem Namen weiterführen, um nicht mit anderen MVZ-Einrichtungen in der Stadt verwechselt zu werden.