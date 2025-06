Bernburg/MZ. - Es war sein vierter Live-Gig, doch noch nie ist Leon Gossens vor so vielen Menschen aufgetreten. Der 25-jährige Bernburger alias „Lance 406“ rappte beim Stadt- und Rosenfest im Rahmen des „Drum & Dance“-Projekts von Tanzschule und Spielmannszug seinen Song „Bounce“ und erntete tosenden Applaus. „Es war ein unbeschreibliches Gefühl, vor tausenden Leuten zu spielen. Am liebsten hätte ich ein ganzes Konzert gemacht“, sagt der junge Musiker. Er ist dankbar dafür, die Chance bekommen zu haben, seine Kunst einem so breiten Publikum zu präsentieren. „Denn es war schon immer mein Traum, eigene Songs live performen zu können.“ Dabei ist Leon Gossens in der Hip-Hop-Szene längst kein Unbekannter mehr. Mit „Chat GPT“ veröffentlichte er in diesem Jahr beim Musikstreamingdienst Spotify bereits seine zehnte Single.

