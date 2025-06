Für den Erhalt des Naumburger Keramikmuseums hat sich ein neuerVerein gegründet, der sich nun am Sonnabend vorstellt. Drei Sonderschauen sind geplant. Die erste erinnert an die Bürgeler Tonwarenfabrik Carl Albert Schack, dessen Nachfahre zur Schau besonders beitrug.

Naumburg - Sein Schatz ist angekommen. In Regalen, Vitrinen und Schränken hat er Platz gefunden. Der Blick fällt auf Keramik in unzähligen Formen und Farben. Das Gästebuch zeigt die ersten lobenden Einträge. Seit Sommer 2021 hat das Keramikmuseum mit der umfangreichen Sammlung des Töpfermeisters Christian Wolff in der einstigen Kinder- und Jugendbibliothek am Heinrich-von-Stephan-Platz 1 geöffnet.