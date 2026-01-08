Gemeinde Südharz begründet vorsorgliche Änderung der Öffnungszeiten mit teilweise eingeschränkten Arbeitswegen des Personals.

Südharz/MZ. - Überraschend hat die Gemeindeverwaltung Südharz für diese Woche die Öffnungszeiten ihrer touristischen und musealen Einrichtungen teilweise verkürzt. Betroffen sind die Touristinformation im Rathaus Stolberg, Schloss Stolberg und das Josephskreuz auf dem Auerberg; sie schließen jeweils eine Stunde früher.