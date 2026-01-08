weather schneeschauer
Halle (Saale), Deutschland
  Winter sorgt für Änderungen: Wegen des Wetters: Südharz verkürzt Öffnungszeiten der Tourismusziele

Gemeinde Südharz begründet vorsorgliche Änderung der Öffnungszeiten mit teilweise eingeschränkten Arbeitswegen des Personals.

Von Helga Koch 08.01.2026, 14:15
Wegen winterlicher Straßenverhältnisse hat die Gemeinde Südharz für diese Woche die Öffnungszeiten mehrerer touristischer und musealer Einrichtungen verkürzt.
Südharz/MZ. - Überraschend hat die Gemeindeverwaltung Südharz für diese Woche die Öffnungszeiten ihrer touristischen und musealen Einrichtungen teilweise verkürzt. Betroffen sind die Touristinformation im Rathaus Stolberg, Schloss Stolberg und das Josephskreuz auf dem Auerberg; sie schließen jeweils eine Stunde früher.